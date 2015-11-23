رفع وإزالة 1339حالة تعد على 49 فدان بمراكز المنيا

أعلن المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ان المديرية تمكنت بالتعاون مع الوحدات المحلية من رفع و إزالة عدد 1339حالة تعد بمساحة 49 فدان و12 قيراط و10 سهم فى الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .

وأوضح شاهين فى بيان للمحافظة اليوم، أنه تمت ازالة عدد287 حالة تعد بمغاغة بمساحة 12 فدان و8 قيراط و14 سهم وعدد 284 حالة بملوى بمساحة 8 فدان و16 قيراط و19 سهم وعدد 158 حالة بديرمواس بمساحة 4 فدان و20 قيراط و6 سهم وعدد110 حالة ببنى مزار بمساحة 4 فدان و20 سهم وعدد 104 حالة بسمالوط بمساحة 3 فدان و20 قيراط وعدد 102 حالة بالعدوة بمساحة 4 فدان و3 قيراط و18 سهم وعدد 60 حالة بالمنيا بمساحة 2 فدان و8 قيراط و2 سهم وعدد 44 حالة بمطاى بمساحة 2 فدان و16 سهم وعدد 44 بأبوقرقاص بمساحة فدان و10 قيراط و3 سهم بالاضافة الى 146 حالة اصلاح زراعى بمساحة 5 فدان و19 قيراط و8 سهم .

من جانبه ، وجه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .