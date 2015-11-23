لو نحيف وبطنك على شكل تفاحة.. أنت معرض للأمراض

قد يعتقد الكثيرون، أن زيادة الوزن هى فقط وجود دهون بجميع أجزاء الجسم، لكن أثبتت الدراسات أنه إذا كان الشخص نحيفا ومحيط خصره على شكل تفاحة فهذا أكثر خطرا لإصابته بالأمراض عن غيره الذى تتوزع الدهون على جميع جسمه.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، ففقد كشفت دراسة أنه من الممكن أن يكون الشخص الذى يمتلك كتلة جسم طبيعية أكثر عرضة لأمراض القلب من شخص الذى يعانى من السمنة، حيث يعرف الجميع أن وجود قليل من البطن يكون أكثر سوءا لصحتك، ووفقا للأبحاث فإن من الممكن معرفة مؤشر كتلة الجسم عن طريق قياس الخصر بقطعة من الخيط.

وحسب التقرير، إن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعى، لكن شكل البطن يكون على شكل تفاحة فهم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب، عن شخص يعانى من زيادة فى الوزن موزعة بالتساوى على جسمه، مشيرا إلى أن كلا من الرجال والنساء لديهم نسبة صحية من البطن، لدى النساء النسبة هى 0.85 إلى 1، وللرجال النسبة المثالية 0.9 إلى 1، كما أن أى نسبة أكبر من 1 فهى مسيرة للقلق.

من المعروف أن مؤشر كتلة الجسم يتضمن الارتفاع والوزن ولكن ليس كتلة العضلات أو المستوى العام للياقة البدنية، فيجب الحصول على الوزن المثالى لطولك، ولكن فى حالة وجود دهون فى منطقة البطن تشكل مخاطر صحية أكبر.

ويحذر أيضا، أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة فى منطقة البطن لا يجب محاولتهم لزيادة مؤشر كتلة الجسم، حيث إن بعض الرياضيين لديهم ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أى شىء فوق 30 عموما هو دليل على السمنة.