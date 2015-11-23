أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو نحيف وبطنك على شكل تفاحة.. أنت معرض للأمراض

Google+ Print
لو نحيف وبطنك على شكل تفاحة.. أنت معرض للأمراض لو نحيف وبطنك على شكل تفاحة.. أنت معرض للأمراض
قد يعتقد الكثيرون، أن زيادة الوزن هى فقط وجود دهون بجميع أجزاء الجسم، لكن أثبتت الدراسات أنه إذا كان الشخص نحيفا ومحيط خصره على شكل تفاحة فهذا أكثر خطرا لإصابته بالأمراض عن غيره الذى تتوزع على جميع جسمه.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، ففقد كشفت دراسة أنه من الممكن أن يكون الشخص الذى يمتلك كتلة جسم طبيعية أكثر عرضة لأمراض القلب من شخص الذى يعانى من السمنة، حيث يعرف الجميع أن وجود قليل من البطن يكون أكثر سوءا لصحتك، ووفقا للأبحاث فإن من الممكن معرفة مؤشر كتلة الجسم عن طريق قياس الخصر بقطعة من الخيط.

وحسب التقرير، إن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم طبيعى، لكن شكل البطن يكون على شكل تفاحة فهم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب، عن شخص يعانى من زيادة فى الوزن موزعة بالتساوى على جسمه، مشيرا إلى أن كلا من الرجال والنساء لديهم نسبة صحية من البطن، لدى النساء النسبة هى 0.85 إلى 1، وللرجال النسبة المثالية 0.9 إلى 1، كما أن أى نسبة أكبر من 1 فهى مسيرة للقلق.

من المعروف أن مؤشر كتلة الجسم يتضمن الارتفاع والوزن ولكن ليس كتلة العضلات أو المستوى العام للياقة البدنية، فيجب الحصول على الوزن المثالى لطولك، ولكن فى حالة وجود دهون فى منطقة البطن تشكل مخاطر صحية أكبر.

ويحذر أيضا، أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة فى منطقة البطن لا يجب محاولتهم لزيادة مؤشر كتلة الجسم، حيث إن بعض الرياضيين لديهم ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أى شىء فوق 30 عموما هو دليل على السمنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم