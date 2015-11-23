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سيميوني: الكلاسيكو؟ برشلونة يضم 3 عمالقة

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سيميوني: الكلاسيكو؟ برشلونة يضم 3 عمالقة سيميوني: الكلاسيكو؟ برشلونة يضم 3 عمالقة

(إفي): قال مدرب أتليتكو مدريد، الارجنتيني دييجو سيميوني، عقب الفوز في ملعب ريال بيتيس بهدف نظيف والصعود لوصافة الليجا على حساب جاره ريال مدريد، إن الفريق يسعى دائما للتحسن.

وصرح عقب المباراة من ملعب بينيتو فيامارين "اعتقد أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وصنع العديد من الفرص ولكن الكرة أبت أن تدخل الشباك، لكن الأهم أننا نواصل التحسن".

وعن أهداف الروخيبلانكوس عقب اقتناص وصافة الليجا، قال "نسير مباراة مباراة وسنرى إلى أين سنصل في نهاية المطاف".

وحول لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو والذي انتهى لصالح الضيوف 0-4 ، امتدح المدرب الفريق الكتالوني وقال إنه قدم "مباراة رائعة".

وأضاف "ما أريد أن أعلق عليه هو كيف يتعايش ثلاثة عمالقة كسواريز ونيمار وميسي في الفريق. من الرائع مشاهدة هذا الثلاثي، هم رائعون".

ويحتل برشلونة حامل اللقب صدارة الليجا برصيد 30 نقطة، يليه أتليتكو برصيد 26 نقطة، ثم ريال مدريد برصيد 24 نقطة، وذلك بعد مرور 12 جولة.

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