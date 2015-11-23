الكل يرفض الضغط على ريال مدريد باستثناء أتليتكو

(إفي): انتزع أتليتكو مدريد المركز الثاني في الليجا بعد فوزه على مضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف وخسارة ريال مدريد الإسباني من برشلونة في الكلاسيكو برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يخيب الأتلتي آمال جماهيره حيث فاز بهدف كوكي ريسوركسيون على بيتيس ليستغل خسارة الريال ليوسع الفارق مع فياريال الرابع وسيلتا فيحو الخامس إلى خمس نقاط.

وأصبح رصيد الأتلتي 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، ونقطتين عن ريال مدريد الثالث.

وقدم الأتلتي مستوى طيبا وكرة قدم جيدة للغاية أمام ريال بيتيس الذي مني بهزيمته الرابعة على التوالي.

وشهدت المباراة اهدار قدر كبير من الفرص، خاصة من قبل الفرنسي أنطوان جريزمان.

فيما خسر سيلتا فيجو في دربي اقليم جاليثيا من ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين نظيفين فيما أن فياريال تعادل بهدف لمثله مع ايبار، أهم مفاجآت هذا الموسم في ظل امكانياته المحدودة.

وكان يمتلك سيلتا فيجو فرصة معادلة عدد نقاط ريال وأتليتكو في حال الفوز على ديبورتيفو، ولكنه استمر رابعا بـ21 نقطة.

وبنفس الرصيد، يأتي فياريال خامسا.

كما أهدر فالنسيا فرصة الاقتراب أكثر من المراكز الأولى، فتعادل على أرضه مع لاس بالماس 1-1، ورفع رصيده إلى 19 نقطة.

ولم تشمل التغييرات فقط المراكز الأولى في الليجا بل امتدت إلى القاع حيث حقق ليفانتي أول فوز له منذ شهرين تقريبا.

وشهد ملعب المولينون معقل سبورتينج خيخون هذه الاستفاقة حيث فاز ليفانتي بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي ديفيرسون (هدفين) والمغربي زهير فضال.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليفانتي لعشر نقاط في المركز قبل الأخير فيما تجمد سبورتنج خيخون عند 12 نقطة في المركز الـ15.

وبخسارة مالاجا من إسبانيول بهدفين نظيفين هبط النادي الأندلسي لقاع الترتيب فيما خرج غرناطة من مناطق الهبوط بفوزه المستحق اليوم على أثلتيك بلباو بهدفين نظيفين.

وأصبح رصيد جرانادا 10 نقاط في المركز الـ16 فيما تجمد مالاجا عند تسع نقاط في ذيل الترتيب.

ويعد هذا أول فوز يحققه جرانادا على ملعبه نويبو لوس كارمينيس منذ بداية الموسم حيث جاء بفضل هدفي اسحاق ساكسيس والهدف الذاتي الذي سجله ايمريك لابورت في مرماه.