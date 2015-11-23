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ضبط 1847 مخالفة مرورية و 7 قطع سلاح ناري و 6 قضايا مخدرات بالمنيا

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ضبط 1847 مخالفة مرورية و 7 قطع سلاح ناري و 6 قضايا مخدرات بالمنيا ضبط 1847 مخالفة مرورية و 7 قطع سلاح ناري و 6 قضايا مخدرات بالمنيا

أرشيفية لحملة أمنية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بشن حملةٍ أمنية مُكبرة، والتي استهدفت ” حائزي الأسلحة والمواد المخدرة – وضبط الأمن بالشارع “، تحت إشراف اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد ” 1847  مُخالفة مرورية -  2 حالات إيجابية لتعاطي المواد المخدرة  – 67 قضية  تموينية - 162 قضية متنوعة “، فضلًا عن ” 7 قطع سلاح ناري – 6 قضايا مخدرات ” ما بين تعاطي واتجار ” –  3 قضايا أداب عامة – 10 قضايا أحداث – 3 قضايا تنفيذ أحكام “، كما تم تنفيذ عدد 1080 حكم قضائي.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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