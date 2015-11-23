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روسيا: نفذنا 141 طلعة جوية على 472 موقعًا للإرهابيين في سوريا

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روسيا: نفذنا 141 طلعة جوية على 472 موقعًا للإرهابيين في سوريا روسيا: نفذنا 141 طلعة جوية على 472 موقعًا للإرهابيين في سوريا

 

الطيران الحربي الروسي – أرشيفية

قال اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية،  أن الطيران الحربي نفذ في سوريا خلال اليومين الماضيين 141 طلعة  وأغارت على 472 موقعًا للإرهابيين في 8 محافظات سورية.

وأكد قائلًا: ‘‘نفذت طائرات سلاح الجو الروسي 141 طلعة قتالية ووجهت ضربات إلى 472 موقعا للإرهابيين في أرياف حلب ودمشق وإدلب واللاذقية وحماة وحمص والرقة ودير الزور’’.بحسب ما ذكرته”روسيا اليوم”.

وأوضح المتحدث، أن  الطائرات الروسية في سوريا واصلت خلال اليومين الماضيين طلعاتها الاستطلاعية المكثفة من أجل تحديد إحداثيات الأهداف، بالإضافة إلى توجيه ضربات دقيقة إلى مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

 

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