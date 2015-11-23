بعد اختراق حسابات التنظيم “أنونيموس” تكشف هذه المدن تخطط داعش لمهاجمتها

استطاع أعضاء Anonymous Chambery من إختراق حسابات موقع التواصل الإجتماعي توتير، التابعة لأعضاء وقادة في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، حيث تمكن الأنونيموس من التوصل إلى أكثر من 20 ألف حساب وإغلاقها، حيث أعلن المخترقون أن المراسلات بين الأعضاء كشفت عن خطط داعش المستقبلة.

و أكدت مجموعة أنونيموس أن داعش تخطط لمهاجمة العديد من الدولة والمدن حول العالم، وذلك في الأيام القادمة، ومن هذه المدن مدينة أتلانتا، وأندونيسيا، وروما وروسيا، وبعد الدول العربية، حيث يأتي ذلك بعد سلسلة هجمات إرهابية ضربت العاصمة الفرنسية باريس راح ضحيتها أكثر من 130 شخص.

يأتي هذا الإحتراق ضمن الحرب الإلكترونية التى تشنها العديد من الدول ضد داعش، وذلك بعد التغول في بلادها والقيام بعمليات إرهابية، يذكر أن داعش ثامت بتهديد روسيا وذلك بعد هجمات الطيران الروسي على معاقل التنظيم في روسيا، وقتل المقاتلين هناك بسبب شكوك روسيا أن داعش وراء سقوط الطائرة الروسية في مصر.

هذا ولم يتمكن المخترقون من معرفة الموعد المحدد للبدء في هذه الهجمات ضد البلاد التى خططت داعش لمهاجمتها وتوعد أحد مسئولي الأنونيموس قالاً “انتظروا لحظة إطلاق هجمات سايبر مكثفة ضدكم، والحرب معلنة ضدكم”، وهناك مخاوف من تنفيذ عمليات في مصر وذلك بعد قيام الجيش المصري بمطاردة عناصرهم والقضاء على مجموعاتهم الإرهابية في سيناء.

شبكةعيونالإخبارية

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