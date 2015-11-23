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تنفيذ 25% من السد المانع لأخطار السيول بأسيوط بتكلفة 40 مليون جنيه

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تنفيذ 25% من السد المانع لأخطار السيول بأسيوط بتكلفة 40 مليون جنيه تنفيذ 25% من السد المانع لأخطار السيول بأسيوط بتكلفة 40 مليون جنيه
أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن وزارة الرى تعمل حاليًا على استكمال مشروع السد المانع من أخطار السيول بوادي الشيح بالعتمانية التابعة لمركز البدارى، والذي يعد من أكبر مشاريع الحماية من أخطار السيول على مستوى صعيد ويبلغ طوله حوالي 1.7 كم وتبلغ التكلفة الاجمالية له حوالي 40 مليون جنيه على مرحلتين.

وقال محافظ الدسوقى، فى بيان له اليوم، أن السد يساهم بشكل كبير فى التحرك السريع لاحتواء ظاهرة السيول في أسيوط ضمن استعدادات المحافظة لمواجهة السيولوالاستفادة القصوى من المياه بتجميعها وتصريفها عبر المخرات الصناعية إلى نهر النيل لما تمثله من مخزون مائى هائل.

وأوضح المهندس سيد جابر مدير المشروع أن تكلفة السد حوالي 40 مليون جنيه تتم علي مرحلتين المرحلة الأولي تبلغ 22 مليون جنيه وتم انجازها بنسبة 25% بينما المرحلة الثانية جاري تصميمها وسيتم طرحها خلال شهرين تبلغ حوالي 18 مليون جنيه مضيفا أن السد عبارة عن جسر حماية بطول 1كم و 700 م وعرض 65 م وارتفاع 10م ويستوعب السد حوالي 5 مليون م3 من المياه في حالة امتلاء البحيرة التي تقع أمامه والتي تستوعب نصف مليون م 3من المياه مشيرا الي ان المشروع يتم تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط واستشاري الإنشاء معهد بحوث الموارد المائية والري التابع لوزارة الرى.

وأضاف جابر أن المرحلة الثانية من المشروع تبلغ تكلفتها حوالي 18 مليون جنيه وهي عبارة عن سدين ركامي (سد عائق) وجارى تصميمهما وسيتم طرحهما خلال شهرين موضحا أن الهدف الرئيسي من إنشاء السد هو حماية دلتا وادي الشيح والقرى المجاورة له بمركز البداري من أخطار السيول.

ومن جانبه أضاف أحمد محمد علي بدر رئيس مركز ومدينة البداري ان الجسر يقع خلف مزارع وادي الشيح بقرية العتمانية من الناحية الشرقية ويعمل علي منع مياه السيول عن 3 قري هي ( العتمانية – النواورة – الهمامية ) والاستفاده من كميات المياه كاحتياطي استراتيجى.
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