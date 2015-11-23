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أهالى قرية ببنى سويف يقطعون الطريق بسبب اعتداء سائق"توك توك"على أحد الصبية

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أهالى قرية ببنى سويف يقطعون الطريق بسبب اعتداء سائق"توك توك"على أحد الصبية أهالى قرية ببنى سويف يقطعون الطريق بسبب اعتداء سائق"توك توك"على أحد الصبية
قطع صباح اليوم أهالى قرية رياض باشا التابعة لمركز بنى سويف، الطريق الفرعى المؤدى من منطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف إلى قريتهم، مرورًا بالطريق الدائرى، مانعين مرور المركبات خاصة "التوك توك" بسب قيام أحد سائقى "التوك توك" الذين ينقلون المواطنين من وإلى القرية، بالاعتداء بالضرب على أحد الصبية من أبناء القرية.

تمكنت قوات الشرطة وإدارة المرور من إقناع الأهالى بفتح الطريق، واعدين بتنفيذ حملات لضبط تلك المركبات والسائقين المخالفين للقانون، وذلك بعد هروب سائقى "التوك توك" الذين يتخذون من منطقة عزبة بلبل موقفًا عشوائيًا لنقل الركاب، فضلاً عن عدم حيازتهم تراخيص للمركبة أو قيادة.

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مصر 365