مرشح يحرر محضرا ضد منافس آخر لتعديه عليه بالسب فى انتخابات الشرقية

حرر العميد أسامة أبو العمر، مرشح الدائرة العاشرة مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، المحضر رقم 9563 إدارى مركز فاقوس، ضد "مصطفى.ا" المرشح عن ذات الدائرة، اتهمه فيه بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب، وذلك بسبب قيام "أبو العمر" بالتجول بقرية الصالحية القديمة مسقط رأس "المرشح الثانى، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة بلغ 328 مرشحا، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة فى البرلمان على مستوى الفردى و7 على مستوى القائمة التى تضم 15 مرشحا.