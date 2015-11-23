أول عملية بإنجلترا لعلاج شلل مريضة سكتة دماغية بواسطة حقن الخلايا الجذعية

خضعت سيدة إنجليزية تبلغ من العمر 66 عاماً لأول عملية من نوعها داخل إنجلترا لحقن المخ بالخلايا الجذعية، وذلك لمساعدتها على التعافى من السكتة الدماغية التى أصيبت بها، وبغرض تمكينها من تحريك زراعها مجدداً.

وخضعت السيدة البريطانية للجراحة فى مستشفى ساوثهامبتون العام فى المملكة المتحدة، بعد أن أصيبت بشلل فى زراعها وفقدت القدرة على تحريكه جراء الإصابة بالسكتة الدماغية منذ عام كامل، حتى تم حقن مخها مؤخراً باستخدام الخلايا الجذعية، ومن المتوقع أن تحرك زراعها بشكل كامل خلال الأسابيع القادمة.

ومن المنتظر أن يتم إجراء هذه العملية مجدداً على 41 مريضاً، وهى تعتبر جزء من مجموعة تجارب واسعة ستشهدها المملكة المتحدة وتعرف باسم "Pisces II"، حيث يقوم الأطباء خلال العملية بحقن الخلايا الجذعية إلى أحد الأجزاء بالمخ والمسئولة عن توليد خلايا عصبية جديدة.

وكانت العملية الأولى على مستوى المملكة المتحدة لحقن المخ بالخلايا الجذعية قد أجريت داخل مستشفى جلاسكو العام فى أسكتلندا خلال عام 2010، وشملت 11 مريضاً، وكانت النتائج الأولية واعدة وكانت العملية آمنة تماماً.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

وتصيب السكتة الدماغية حوالى 110 آلاف شخص داخل إنجلترا كل عام، وهى تعد ثالث أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان.