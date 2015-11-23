أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أول عملية بإنجلترا لعلاج شلل مريضة سكتة دماغية بواسطة حقن الخلايا الجذعية

Google+ Print
أول عملية بإنجلترا لعلاج شلل مريضة سكتة دماغية بواسطة حقن الخلايا الجذعية أول عملية بإنجلترا لعلاج شلل مريضة سكتة دماغية بواسطة حقن الخلايا الجذعية
خضعت سيدة إنجليزية تبلغ من العمر 66 عاماً لأول عملية من نوعها داخل إنجلترا لحقن المخ بالخلايا الجذعية، وذلك لمساعدتها على التعافى من السكتة الدماغية التى أصيبت بها، وبغرض تمكينها من تحريك زراعها مجدداً.

وخضعت السيدة البريطانية للجراحة فى مستشفى ساوثهامبتون العام فى المملكة المتحدة، بعد أن أصيبت بشلل فى زراعها وفقدت القدرة على تحريكه جراء الإصابة بالسكتة الدماغية منذ عام كامل، حتى تم حقن مخها مؤخراً باستخدام الخلايا الجذعية، ومن المتوقع أن تحرك زراعها بشكل كامل خلال الأسابيع القادمة.

ومن المنتظر أن يتم إجراء هذه العملية مجدداً على 41 مريضاً، وهى تعتبر جزء من مجموعة تجارب واسعة ستشهدها المملكة المتحدة وتعرف باسم "Pisces II"، حيث يقوم الأطباء خلال العملية بحقن الخلايا الجذعية إلى أحد الأجزاء بالمخ والمسئولة عن توليد خلايا عصبية جديدة.

وكانت العملية الأولى على مستوى المملكة المتحدة لحقن المخ بالخلايا الجذعية قد أجريت داخل مستشفى جلاسكو العام فى أسكتلندا خلال عام 2010، وشملت 11 مريضاً، وكانت النتائج الأولية واعدة وكانت العملية آمنة تماماً.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

وتصيب السكتة الدماغية حوالى 110 آلاف شخص داخل إنجلترا كل عام، وهى تعد ثالث أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365