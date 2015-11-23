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شاهد كيف تقوم هذة البائعة بغش زبائنها بطريقة محترفة جدا

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شاهد كيف تقوم هذة البائعة بغش زبائنها بطريقة محترفة جدا شاهد كيف تقوم هذة البائعة بغش زبائنها بطريقة محترفة جدا

تم تصوير هذة السيدة فى أحد الأسواق و هى تقوم بغش زبائنها بطريقة محترقة جدا، و الأغرب من ذلك أن لم يلاحظ أحد ذلك إلا الرجل الذى يقوم بتصويرها، حيث أنة لاحظ أنها تقوم بتغيير الأكياس بسرعة رهيبة، و هى تقوم بوزنها خلف الطاولة، و أنتظر هذا الرجل قدوم زبون من أجل أن تقوم هذة البائعة المحتالة بالبيع لة، و بالفعل جاء زبون و قام بالشراء و بعد أن قام الزبون بأخذ ما يريد قامت البائعة بوزن الكيس، و أثناء ذلك قامت بتغيير الكيس بسرعة رهيبة و إحترافية.

و يظهر فى الفيديو السيدة و هى تقوم بالبيع لزبون، و لم تشعر أنة أحد يقوم بتصويرها، و بعد ذلك بعدما أختار الزبون ما سوف يأخذة و أثناء قيام السيدة بوزن الكيس، قامت بتغييرة بطريقة سريعة جدا و إحترافية، و لم يلاحظ الرجل ذلك و أخذ الكيس و أعطاها النقود و رحل.

و قام الرجل بنشر ذلك على اليوتيوب تحت عنوان، شاهد كيف تقوم هذة البائعة بغش زبائنها بطريقة محترفة جدا

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