توافد ملحوظ لكبار السن على الانتخابات بالغربية ورجال الجيش يساعدون المسنين

تشهد لجان انتخابات الغربية توافدا ملحوظا من كبار السن، والسيدات المسنات، للمشاركة فى الانتخابات، وقيام رجال القوات المسلحة من الجنود والصف والضباط فى مساعدتهم، ونقلهم بالكراسى المتحركة حتى الإدلاء بأصواتهم، والخروج من اللجنة.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129 ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946، موزعين على 9 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد اللجان التى سيتم التصويت بداخلها 1417 لجنة داخل 702 مركز انتخابى ومخصص لها 24 نائبًا فردى، و7 نواب بالقائمة ليصل عدد النواب الممثلين عن محافظة الغربية إلى 31 نائبًا.

يتنافس فى دائرة بندر طنطا 39 مرشحا مقابل 30 بدائرة مركز طنطا، و50 فى دائرة بندر المحلة، و26 بدائرة مركز المحلة، و21 بدائرة مركز كفر الزيات، و22 مرشحا بدائرة مركز زفتى، و20 بدائرة مركز السنطة، و37 بدائرة مركز قطور، و18 مرشحا بمركز سمنود.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة، الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال". ويبلغ نصيب القاهرة من الـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا، الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، تغرد "فى حب مصر" منفردة، وتحتاج لحصد مقاعدها الـ15 الحصول على 5% فقط من أصوات الناخبين وإلا أُعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع. ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر، 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبان"، و49 دائرة "3 نواب"، و18 دائرة "4 نواب"، إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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