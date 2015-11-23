"صحة الإسكندرية" تشن حملة على صالات الجيم لبيعها أدوية بدون تصريح

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملة تفتيش على عدد من الصالات الرياضية (الجيم) بمنطقتى شرق ووسط الإسكندرية، بمصاحبة مباحث التموين

وأكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تمكنت من ضبط خمس صالات رياضية تبيع لروادها أدوية غير مصرح بتداولها فى صالات الجيم ومكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة.

من جهتها أوضحت الدكتورة سلوى إبراهيم، مديرإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، أنه تم تحرير محاضر جنح للصالات الخمس، بواقع ثلاثة محاضر بقسم سيدى جابر بأرقام 24154 ، 24155 ، 24156 لسنة 2015، ومحضرين بقسم باب شرقى بأرقام 20729 ، 20730 لسنة 2015 ، وسيتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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