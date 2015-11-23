تأخر فى فتح عدد من اللجان بالدقهلية فى اليوم الثانى للانتخابات

شهد اليوم الاثنين، تأخر فتح عدد من اللجان الفرعية بدائرة طلخا ونبروه والسنبلاوين وتمى الأمديد وبلقاس وميت غمر عن الفتح لمدة تراوحت بين نصف الساعة والساعة، ما أدى إلى تأخر التصويت، الأمر الذى أثار غضب الأهالى المتواجدين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، وتم إبلاغ اللجنة العامة.>كما شهدت اللجان إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين صباح اليوم، ومن المتوقع ارتفاع أعداد المشاركين خاصة بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.

يذكر أن محافظة الدقهلية بها 13 لجنة عامة و1759 لجنة فرعية موزعة فى 11 دائرة ويشرف على العملية الانتخابية 2000 مستشار تحت إشراف المستشار عبد الحميد همام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية وعضوية المستشار ضياء عامر والمستشار عمرو ممدوح.

ويتنافس بالمحافظة 359 مرشحا على 29 مقعدا فرديا و8 مقاعد من إجمالى 45 مقعد قوائم.

ويبلغ عدد الناخبين بالدقهلية 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا يصوتون فى 1795 لجنة فرعية بإشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة لاختيار 29 نائبا "فردى" من بين 394 متنافسا و8 "قائمة".

ويخصص لدائرة مدينة المنصورة "3 مقاعد" - دائرة المنصورة " 3 مقاعد" - دائرة بلقاس " 3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه 3" مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد "مقعدين" - دائرة شربين 2 "مقعدين" - دائرة المنزلة والمطرية "مقعدين" - دائرة منية النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر "4 مقاعد" - دائرة أجا "مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".

>وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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