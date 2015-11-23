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بالصور.. إصابة شرطيين خلال حملة إزالة تعديات بأسوان

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بالصور.. إصابة شرطيين خلال حملة إزالة تعديات بأسوان بالصور.. إصابة شرطيين خلال حملة إزالة تعديات بأسوان
أصيب صباح اليوم، الاثنين، شرطيين بجروحنتيجة قذفهم بالحجارة، خلال حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، لليوم الثالث على التوالى، بمنطقة الصداقة الجديدة.

وتمكنت قوات الأمن، برئاسة اللواء إبراهيم عبده نائب مدير أمن أسوان، واللواء أحمد العجمى، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، من تضييق الخناق على المتعدين على أملاك الدولة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتنفيذ قرارات الإزالة بإشراف محمد حسانى، القائم بأعمال رئيس مدينة أسوان.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 120 حالة تعدى على أملاك الدولة، وإزالة أحد الأكشاك بشارع كسر الحجر، وإزالة تعديات بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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