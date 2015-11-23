102 ألف مصرى عبروا منفذ السلوم خلال 10 أشهر

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر 813 راكبًا بينهم 325 مصريًا، و488 ليبيًا، بالإضافة لإنهاء إجراءات سفر 104 شاحنة الى ليبيا.

وذكر بيان لمنفذ السلوم اليوم، أنه تم إنهاء إجراءات وصول 352 راكب "286 شرعى – 66 غير شرعى" وأصبح إجمالى عدد الركاب الواصلين عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير حتى الآن 102117 مصرى.

أضاف البيان أنه تم إنهاء وصول 125 شاحنة من الجانب الليبى فارغة، كما تم التنسيق وإدارة شرطة المنفذ ومصلحة الجوازات والقوات المسلحة وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح ، كما تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة وأن تكون على أهبة الإستعداد لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية وإستنفار كافة الأجهزة الأمنيه بالمنفذ .

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