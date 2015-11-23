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«رومان بونكا» يصل القاهرة لمشاركة «منير» إحياءحفله شرم الشيخ الجمعة المقبل

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«رومان بونكا» يصل القاهرة لمشاركة «منير» إحياءحفله شرم الشيخ الجمعة المقبل «رومان بونكا» يصل القاهرة لمشاركة «منير» إحياءحفله شرم الشيخ الجمعة المقبل

يصل الموسيقار الألمانى “رومان بونكا” للقاهرة اليوم  لمشاركة الفنان محمد منير الحفل الذى تم الإستقرار على إقامته على ملعب “كونكورد” الأوليمبى فى مدينة شرم الشيخ،فى الثامنة مساء الجمعه المقبل 27 نوفمبر.

منير يبدأ غدا الثلاثاء فى الفيلا الخاصة به،إجراء أول بروفات الاستعداد للحفل بمصاحبة بونكا،وأعضاء فرقته بقيادة الموزع الموسيقى شريف نور.

الحفل واجه شبح الألغاء الأسبوع الماضى ،قبل نجاح منير فى الحصول على الموافقات اللازمة لإقامته،ومن المقرر أن يكون مجانى ،ويغنى “الكينج” بة مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى قدمها بمشواره.

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