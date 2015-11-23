تأخر فتح 25 لجنة في المنوفية والإقبال محدود

صرح محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة المنوفية ورئيس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بأن فتحت لجان المحافظة أبوابها لاستقبال الناخبين، اليوم ” الإثنين “، في اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى تأخر 25 لجنة في فتح أبوابها، في عدة مراكز منها ” تلا – أشمون – الباجور – شبين الكوم “، نظرًا لتأخر القضاة في الوصول.

وكان قد شهد اليوم الأول من التصويت في الانتخابات البرلمانية بالمنوفية، إقبالًا متوسط في بعض اللجان، وضعيف في لجان أخرى، وصرح المستشار عبدالفضيل قنصوة، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، أن نسبة التصويت بالمحافظة خلال اليوم الأول من يومي التصويت قد بلغت ١٢ ٪ من إجمالي من لهم حق التصويت.

ويذكر أن محافظة المنوفية ضمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال 2403141 ناخبًا على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم في 1089 لجنة انتخابية بإجمالي 523 مقرًا انتخابيًا، ويتنافس 231 مرشحًا في 9 دوائر.

ويدلي المصريون بأصواتهم في عدد 13 محافظة هي :” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي ستجرى مدار يومين، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.