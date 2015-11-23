أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن جنوب سيناء: خدمات أمنية متحركة وتأمين تام لفرز اللجان

Google+ Print
أمن جنوب سيناء: خدمات أمنية متحركة وتأمين تام لفرز اللجان أمن جنوب سيناء: خدمات أمنية متحركة وتأمين تام لفرز اللجان
قال اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، أن هناك تأمين كامل استعدادا لعملية الفرز فى اللجان الفرعية وحتى انتقالها للجنة العامة بالمحافظة، مؤكدا على الحياد التام من قبل الشرطة والشفافية والبعد عن التحيز مع أو ضد أى مرشح، والتسهيل على المواطنين للوصول بسهولة إلى مقارات اللجان الانتخابية.

وأضاف مدير أمن جنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية مع فضائية " أون تى فى" اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أية شكاوى خلال اليوم الأول لانتخابات البرلمان، موضحًا أنه فى حال حدوث شكاوى تحال لرئيس اللجنة العامة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار مدير أمن جنوب سيناء إلى أن هناك خدمات أمنية متحركة، على كافة المحاور والطرق، على مدار الـ24 ساعة، وأن الانتخابات البرلمانية شفافة ومنظمات المجتمع المدنى المسموح لها بمتابعة العملية الانتخابية بكافة نواحيها تمارس مهامها بيسر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365