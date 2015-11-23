أمن جنوب سيناء: خدمات أمنية متحركة وتأمين تام لفرز اللجان

قال اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، أن هناك تأمين كامل استعدادا لعملية الفرز فى اللجان الفرعية وحتى انتقالها للجنة العامة بالمحافظة، مؤكدا على الحياد التام من قبل الشرطة والشفافية والبعد عن التحيز مع أو ضد أى مرشح، والتسهيل على المواطنين للوصول بسهولة إلى مقارات اللجان الانتخابية.

وأضاف مدير أمن جنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية مع فضائية " أون تى فى" اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أية شكاوى خلال اليوم الأول لانتخابات البرلمان، موضحًا أنه فى حال حدوث شكاوى تحال لرئيس اللجنة العامة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار مدير أمن جنوب سيناء إلى أن هناك خدمات أمنية متحركة، على كافة المحاور والطرق، على مدار الـ24 ساعة، وأن الانتخابات البرلمانية شفافة ومنظمات المجتمع المدنى المسموح لها بمتابعة العملية الانتخابية بكافة نواحيها تمارس مهامها بيسر.