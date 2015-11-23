بالأسماء..نتيجة انتخابات الأمناء ومساعديهم باتحاد طلاب جامعة الزقازيق

أكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة انتهت من انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، على أن تجرى انتخابات رئيس اتحاد الجامعة ونائبه غدا الثلاثاء.

وأضاف فى تصريحات له، أن الاقتراع تم بقاعات كلية التربية الرياضية بنات وسط أجواء هادئة تحت إشراف الدكتور أشرف صابر حجاب، وأعضاء لجنة انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة.

وأوضح نور الدين، أن نتيجة اللجنة الفنية جاءت بفوز على وحيد “أمين اللجنة” و محمد عبدالله أبو المجد “أمين مساعد اللجنة” وفاز بأمانة لجنة الأسر عبدالحميد السيد عبدالحميد، ومهاب أحمد عبدالقادر “أمين مساعد اللجنة”، كما فاز بأمانة اللجنة الإجتماعية أماني طارق حسين، وإبراهيم أحمد إبراهيم “أمين مساعد اللجنة” وفاز بأمانة لجنة الجوالة محمد صبحى إبراهيم، وإسلام ماهر سعد “أمين مساعد اللجنة”.

وفاز بأمانة اللجنة العلمية محمد محمد بدير “أمين اللجنة”، ومحمد عاصم السيد “أمين مساعد اللجنة”.

>وفاز بأمانة اللجنة الرياضية أحمد سعد الشترى “أمين اللجنة”، وهدير خليل” أمين مساعد اللجنة”.

وفاز بأمانة اللجنة الثقافية بفوز عبدالله محمد أحمد “أمين اللجنة”، وإسراء رجب أحمد “أمين مساعد اللجنة".