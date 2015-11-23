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دخلوا شقة ليسرقوها أعتقدوا أن أصحابها فى الخارج ،فوجدوا فتاة وخطيبها ..فصورهم فى أوضاع مخلة،،شاهد التفاصيل

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دخلوا شقة ليسرقوها أعتقدوا أن أصحابها فى الخارج ،فوجدوا فتاة وخطيبها ..فصورهم فى أوضاع مخلة،،شاهد التفاصيل دخلوا شقة ليسرقوها أعتقدوا أن أصحابها فى الخارج ،فوجدوا فتاة وخطيبها ..فصورهم فى أوضاع مخلة،،شاهد التفاصيل

فى محافظة المنيا كان أحمد ومصطفى وهم صديقين منذ سنوات وقد أختاروا طريق السرقة وتخصصوا فى سرقة الشقق ،حيث كانوا يتعاطون الحشيش والترامادول ،وكانوا يخططوا لسرقة الشقق بعد أن يتأكدوا أن أصحابها غير متواجدين بداخلها وأن الشقة فارغة تماما .

وفى أخر مرة أتفقا على سرقة شقة أعتقد أنها فارغة ،فكانوا معتادين طرق الباب ليتاكدوا أن لم يوجد أحد فى الشقة فطرقوا الباب وهناك كانت المفاجأة !،فتح الباب ووجدوا فتاة أمامهم ،فعلى الفور قاموا  باخراج مطواه فى وجه الفتاه وتهديدها حتى تمكنوا من دخول الشقة والفتاة لم تنطق لانها تحت تهديد السلاح ،وحين دخلوا الى الشقة وجدوا خطيب الفتاة بداخل الشقة هو ايضآ فهددوه هو ايضآ وأخذو الهواتف والنقود والذهب ،وبعد السرقة فكروا كيف يخفيان جريماتهما ،فقال أحد اللصوص نقتلهما ،فرفض الاخر وقال لا لدى فكرة أفضل ،فقاموابإدخال الفتاة وخطبيها فى غرفة النوم تحت تهديد الاسلحة البيضاء ورفعوهم وطلبوا منهم خلع ملابسهم ثم قاموا بتصويرهم وهم عاريين ،حتى يتأكدوا أنهم يصمتوا ولا يتم الابلاغ عنهم ،ثم فرو هاربين.

ولسوء حظهما أثناء تواجدهم فى الشارع بعد تنفيذ العملية أشتبهت فيهم دورية مباحث كانت تمر فى نفس الشارع وبتفتيشهم وجدوا معهم هواتف محمولة ونقود وذهب وأسلحة بيضاء ،ثم أصطحبوهم على قسم الشرطة وهناك كانت المفاجأة !، الفتاة وخطبيها كانوا يبلغوا محضر وتعرفوا عليهم ،ومن التحقيقات أعترفوا المجرمين بإرتكاب العديد من السرقة ،وأعترفوا بهذة الواقعة بالتفصيل ،وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لتأخذ مجراها.

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