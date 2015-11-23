ظاهرة تحدث كل ألف عام | البحوث الفلكية توضح حقيقة إنعدام الجاذبية عن الأرض خلال أيام ، وكيف كانت عواقبه من قبل ؟

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع خبر انعدام الجاذبية علي كوكب الارض لفترة معينة خلال أيام ، مما أثار إهتمام الكثيرين وتساؤلاتهم عن حقيقة تلك الظاهرة الغريبة ومدي تأثيرها علي الارض وكيفية تجنب أي مخاطر إذا كانت ستحدث بالفعل.

في سياق تلك الاخبار أكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للعلوم الفلكية الخاص بوزارة البحث العلمي أن ما تم تناوله خلال الفترة الماضيه عن تلك الظاهرة والتى كما يقال أن سببها وجود كوكبي بلوتو والمشتري علي خط واحد أنه أمر غير صحيح ومعلومة غير مؤكدة حتى الأن.

وأكد أيضاً أن هذا الاصطفاف حدث من قبل ولم تحدث تلك الظاهرة ، مؤكداً أن المسافة بين حدوث الاصطفاف بين الكوكبين وبين الارض تبعد ملايين الكيلو مترات عن الارض.

وكان العالم الفلكي البريطاني الشهير باتريك مور قد اكد عن حدوث تلك الظاهرة من بداية العام وأكد أنها ستحدث بمجرد حدوث هذا الاصطفاف الذي سوف يؤدي إلى سحب كتلة الكوكبين من تأثير جاذبية الارض ، مما يؤدي إلى ضعف الجاذبية بعض الشئ لسكان الأرض ، وهي الظاهرة التى ستجعل الشخص يشعر وكأنة دون وزن وفي حالة انعدام للوزن في فترة قصيرة ويتكم من القفز بسهولة واضحة.

شبكةعيونالإخبارية

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