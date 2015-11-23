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وزير خارجية أثيوبيا : مصر الآن ضعيفة لا تستطيع أن تدخل حرب مع أثيوبيا !!

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وزير خارجية أثيوبيا : مصر الآن ضعيفة لا تستطيع أن تدخل حرب مع أثيوبيا !! وزير خارجية أثيوبيا : مصر الآن ضعيفة لا تستطيع أن تدخل حرب مع أثيوبيا !!

بعد التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري  والتي افادت بأن لدى وسائل للضغط على اثيوبيا فيما يختص بسد النهضة  ، الامر الذى دعي   تيدورس  ادهانوم  وزير خارجية اثيوبيا  الى مهاجمة وزير الخارجية المصري فى تصريحات نشرتها جريدة اديس ادماس الصادرة باللغة الامهرية .

حيث وضحت  الجريدة الاثيوبية  التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية المصري  سامح شكري  والتى تنص على ان الجانب المصري  لا يزال يمتلك الكثير من اوراق يستطيع من خلالها  ان يضغط على الجانب الأثيوبي  حتى يتم الوصول لتفاهم حول مشكلة سد النهضة .

ووضحت الجريدة  رد  وزير الخارجية الأثيوبي والذى صرح بأن مصر الان ضعيفة لا تستطيع  ان تخوض حروباً فى الوقت الراهن نظراً لما تعاني منه من مشاكل فى الاقتصاد والحرب التى تخوضها على الارهاب فى سيناء من اهتماماتها الاولية .

واشارت الجريدة ايضاً على لسان وزير الخارجية الأثيوبي ان مصر وافقت  على الاتفاقيات الخاصة ببناء السد على عكس ما يعرض فى وسائل الاعلام المصرية ،على حد ما افاد به وزير الخارجية الأثيوبي على لسان الجريدة .

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