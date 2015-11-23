غرفة فنادق البحر الأحمر: 50% حجم الإشغالات بمنتجعات مرسى علم

أكدت سها الترجمان، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، أن نسب إشغالات فنادق مرسى علم بلغت ما يقرب 50%، فيما بلغ حجم الإشغالات بفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر 35%، لافتة إلى غلق ما يقرب من 40% من إجمالى الطاقة الإيوائية والبالغ عددها 73 ألف غرفة فندقية بالمحافظة، على خلفية إجلاء السياح الروس من المدن السياحية المصرية بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء.

وكشفت "الترجمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسب الحجوزات السياحية خلال فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة لا تتعدى حتى الآن 3%، مشيرة إلى أن الأحداث الإرهابية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس سوف تؤثر على حركة السياحة العالمية وليس مصر فقط، متوقعة أن تشهد الحجوزات تباطؤا فى حركة النمو لحين استقرار الأوضاع بكافة البلدان ويشعر السائح بالاطمئنان خلال سفره لأى مقصد سياحى.

وأضافت "الترجمان" أن الجنسيات السياحية المتواجدة فى فنادق البحر الأحمر هى الألمان، الأوكرانيون، البولنديون، الإنجليز، الإيطاليون، وأشارت إلى ضعف حركة السياحة العربية إلى الغردقة، لعدم وجود تسيير رحلات طيران من السوق العربى إلى الغردقة.

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