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سامح شكرى: الرئيس يتطلع لزيارة كوريا الجنوبية قريبا لتطوير علاقات البلدين

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سامح شكرى: الرئيس يتطلع لزيارة كوريا الجنوبية قريبا لتطوير علاقات البلدين سامح شكرى: الرئيس يتطلع لزيارة كوريا الجنوبية قريبا لتطوير علاقات البلدين
التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى مستهل اليوم الثانى لزيارته الحالية لكوريا الجنوبية مع "كيونج وون نا" رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكورى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية بأن شكرى بحث فى اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الكورية، والتى تشهد الذكرى العشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً حرص على دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى مجالاتها المختلفة، بما فى ذلك تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين بعد الانتخابات البرلمانية المصرية التى أوشكت على الانتهاء.

وذكر أبو زيد أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن تطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن تسفر زيارته لكوريا الجنوبية فى الربع الأول من العام المقبل عن تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والاستفادة من خبرات كوريا فى مجالات التنمية ونقل التكنولوجيا، خاصة تلك التى حققت فيها كوريا إنجازات غير مسبوقة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسئولة الكورية أعربت عن سعادتها بالتنامى المستمر فى العلاقات بين البلدين والتى ستتوج بزيارة الرئيس السيسى لكوريا.

وقدمت كيونج وون نا التهنئة بنجاح سير الانتخابات البرلمانية فى مصر وقرب استكمال خارطة الطريق.

واستعرض شكرى خلال اللقاء تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط والدور المصرى فى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما قدمت كيونج تقييماً للوضع فى شرق أسيا والعلاقات بين الكوريتين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار احمد ابو زيد أنه وبدعوة من الجانب الكورى الجنوبى شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم فى مراسم تأبين الرئيس الكورى الجنوبى الأسبق كيم يونج سام، الذى يعد مؤسس الديمقراطية فى كوريا الجنوبية، والذى بدأت فى عهده العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا.

وقام وزير الخارجية فى إطار زيارته الحالية لكوريا الجنوبية والتى تستمر ثلاثة أيام بوضع إكليل من الزهور والتوقيع بدفتر التعازى مقدما تعازى حكومة وشعب مصر فى وفاة الزعيم الكورى الراحل، بمقر مراسم التأبين بساحة البرلمان الكورى.
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مصر 365

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