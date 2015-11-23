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مؤشرات النيل للإعلام ببنها: 35% نسبة التصويت.. وزيادة مشاركة الشباب

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مؤشرات النيل للإعلام ببنها: 35% نسبة التصويت.. وزيادة مشاركة الشباب مؤشرات النيل للإعلام ببنها: 35% نسبة التصويت.. وزيادة مشاركة الشباب
صرح الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم الاثنين، بأن أول يوم فى عملية التصويت بالقليوبية مر بسلام، فى ظل إشراف قضائى كامل وحماية وتنظيم من القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف أن مشاركة المرأة فى الانتخابات فاقت مشاركة الرجال طبقا لمؤشرات اليوم الأول، كما تلاحظ مشاركة الشباب فى العملية الديمقراطية على عكس محافظات المرحلة الأولى، وتوقع أن تكون نسبة المشاركة ما بين 25 إلى 35%.

وناشد مدير مركز النيل للإعلام مواطنى القليوبية بضرورة زيادة المشاركة فى التصويت كعادة محافظة القليوبية من أجل اختيار مجلس نواب يستحق أن يمثل الشعب المصرى ولديه القدرة على إصدار قوانين وتشريعات تساعد فى حل المشكلات الجماهيرية وتوظيف الشباب والحد من التضخم وزيادة الاستثمار وتنمية المجتمعات المحلية ودعم الفلاح المصرى وتمكين الشباب.

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