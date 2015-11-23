تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 11 ألف قرص للاتجار بها فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهم محمد – م – أ 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، بعد ضبطه وبحوزته 11 ألف قرص.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 11 ألف قرص من الأقراص المخدرة ترامادول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.