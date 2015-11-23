أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 11 ألف قرص للاتجار بها فى سوهاج

Google+ Print
تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 11 ألف قرص للاتجار بها فى سوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما لحيازته 11 ألف قرص للاتجار بها فى سوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهم محمد – م – أ 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، بعد ضبطه وبحوزته 11 ألف قرص.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 11 ألف قرص من الأقراص المخدرة ترامادول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365