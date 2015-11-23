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رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى للكبد فى الشرقية

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رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى للكبد فى الشرقية رجل أعمال يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مستشفى للكبد فى الشرقية
استقبل الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، رجل الأعمال حمدى الصوينى والذى تبرع بقطعة أرض بمساحة 6000م2 مرخصة لإقامة مستشفى للكبد بمدينة الإبراهيمية، بحضور محاسب توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة.

وقال المحافظ، فى تصريح صحفى، إنه حرص على استقبال رجل الأعمال بمكتبه بمجرد علمه بجدية التبرع رغم انشغاله بالعملية الانتخابية لكى يكون نموذجاً لرجال الأعمال الشرفاء وحرصه على تذليل العقبات أمام المخلصين من أبناء الشرقية.

وأضاف توفيق حماد، مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، أنه سيتم إقامة المستشفى من 6 طوابق لخدمة غير القادرين من أبناء الشرقية خارج نظام التأمين الصحى، بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية لإقامة مركز مماثل لمركز الكبد بشربين بمحافظة الدقهلية.

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مصر 365