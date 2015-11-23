محافظ جنوب سيناء يشهد ختام المسابقة العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات المسابقة العربية للبرمجيات لطلاب الجامعات ACM-ACPC 2015 التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، في دورتها السابعة عشر، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي سوف تؤهل الفائزين بها للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات التي تقام في تايلاند 2016.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الدكتور اسامة اسماعيل المدير الاقليمى للمسابقة للدول العربية والشرق الأوسط، أكد أن الأكاديمية قد اختيرت في 2012 لتكون المركز الإقليمي للمسابقة الدولية للبرمجيات على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا تتويجا للعديد من الإنجازات العلمية والبحثية والتعليمية التي حققتها خلال الــــثلاثين عاما الماضية.

ويصل عدد المشاركين هذا العام الي اكثر من 800 طالب وطالبة والعديد من الأساتذة المشرفين من الجامعات والمعاهد المختلفة يمثلهم 120 فريقا من 60 جامعة من 11 دولة عربية هي: مصر والمغرب وتونس والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والكويت والإمارات العربية وسلطنة عمان وقطر.

وتعد مسابقة هذا العام أكبر مسابقة من حيث عدد الفرق الذين يمثلون جامعات ومعاهد من مختلف أنحاء الوطن العربي حيث وصل عدد الفرق المشاركة في التصفيات أكثر من 1300 فريق، والجدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في المسابقة هم قادة الغد في مجال تكنولجيا المعلومات وطرق الحل المنهجي للمشكلات حيث تتنافس كبرى الشركات على استقطابهم للعمل بها.

ويعمل الفريق المكون من ثلاثة طلاب على تحديد درجة صعوبة المسألة المطروحة واستنباط متطلبات الحل وتصميم أسلوب الإختبار مع كتابة برنامج لحل المسالة في اقل وقت ممكن وباسرع طريقة مما يشكل تحديا واضحا للقدرات الذهنية لحل المشكلات باعتبارها حاجة ماسة وضرورية نحتاجها لبناء مستقبل أفضل مصر والعالم العربي حيث أن تعلم مهارات الحاسب الآلي ليس مهما فقط لمستقبل الطلاب بل لمستبقل بلدهم.

وتعتمد فكرة المسابقة على تدريب الطلاب على العمل الجماعى وتنمية قدارتهم على إستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية باستخدام الحاسب الآلى فى اقل وقت ممكن. يتكون كل فريق من عدد 3 طلاب يعملون بشكل جماعي لحل اكبر قدر من المسائل على جهاز حاسب آلي واحد خلال فترة المسابقة المستمرة لمدة 5 ساعات.

حضر الحفل الدكتور يسري الجمل وزير التعليم السابق، ومستشار الأكاديمية، واللواء عبد الفتاح حلمي، مستشار المحافظ للاعلام والمتحدث الرسمي.

وألقى المحافظ كلمة أكد فيها انه فخور لتواجده بين هده الكوكبة من العلماء الصغار والذي سيقع عليهم مسئوليات وتحديات المستقبل، واكد ان شرم الشيخ امنة تماما مطارا وطرق واماكن اقامة، وبها الامكانات التي تؤهلها لتكون المدينة السياحية الاولي في العالم، ودعي ان تقام هذه البطولة سنويا بشرم الشيخ وتم تبادل الدروع التذكارية فى نهاية الإحتفال.

من ناحية أخرى أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ آمنة وستظل مصر بلد الأمن والامان، كما استعرض فودة المقاصد السياحية في المحافظة وعدد انواع السياحة المتنوعة سواء كانت ترفيهية او علاجية او دينية او سياحة مرتمرات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برعاية المحافظ وبالتسيق مع هيئة تنشيط السياحة، وحضره (5 ) محطات فضائية من جورجيا ارمنيا بالإضافة لعدة قنوات محلية بفندق كونكورد السلام بشرم الشيخ.

كما قامت المحافظة باعداد برنامج للوفد الجورجي منه زيارة مينة كاترين والدير، وسفاري ورحلة بحرية للتعرف على المناطق السياحية ونقل رسالة من على ار الواقع للعالم.

واشار المحافظ للرحلتين التي تتم اسبوعيا بين تابليسي عاصمة جورجيا وشرم الشيخ والمستمرة دون انقطاع وتمني زيادة الاعداد الوافدة.

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