أبرزها اللبن بالكركم.. 6 مشروبات غير تقليدية تخلصك من كابوس السمنة

السمنة من الأمراض الخطيرة والشائعة، وتسبب العديد من الأمراض والمضاعفات، وهى تصيب أكثر من 500 مليون شخص على مستوى العالم، بينما يبلغ عدد المصابين بفرط الوزن 1.4 مليار شخص، بينما 2.8 مليون شخص سنوياً بسبب اضطرابات الوزن، وذلك وفقاً لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية WHO.

وكشف تقرير طبى نشر مؤخراً عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى مكافحة السمنة والوزن الزائد، وتساهم فى حرق الدهون المتراكمة بالجسم، وتشمل:

1.خل جوز الهند: يتميز بأنه قليل السعرات ويحتوى على نسب صغيرة من الكربوهيدرات، وهو فى الوقت نفسه يتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض.

وتابع التقرير أن خل جوز الهند غنى بالبوتاسيوم، والذى يساهم فى التحكم فى مستويات السكر بالدم، ويسرع عملية حرق الدهون، ويمكن تناول خل جوز الهند فى الصباح، وذلك بإضافة ملعقة كبيرة منه إلى المياه الدافئة، وأيضا يمكن إضافته إلى طبق السلطة.

2.مشروب القرفة: يساهم فى تسريع معدل حرق الدهون، وكما يمنع تراكم الدهون بالجسم، وهو ما يساعدك فى فقدان الوزن الزائد، بالإضافة إلى دور القرفة فى خفض مستويات سكر الدم.

3.عشبة البحر البنى Kelp: وهى تُستهلك بكميات ضخمة فى اليابان، وهى غنية بعنصر اليود الذى يساهم فى تسريع معدل حرق الدهون.

4.اللبن بالكركم: يساهم هذا البهار فى تحفيز إفراز الأحماض الهاضمة التى تحسن عملية الهضم، وتعزز فرص السيطرة على الوزن.

5.عصير الرمان: غنى بالألياف التى تساهم فى تعزيز الشعور بالشبع، وبالتالى تتناول قدر أقل من الطعام، فتتخلص سريعاً من الوزن الزائد.

وأيضاً يحتوى عصير الرمان على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، والتى تسهل عملية الهضم، وهو ما يساهم بشكل غير مباشر فى السيطرة على الوزن.

6.شاى الشيح: يساعد الجسم على التخلص من السموم، وهو يساهم فى تسريع معدلات حرق الدهون بالجسم، ولكن ينصح بعدم تناوله أكثر من 4 أسابيع حتى لا يُحدث تأثيرات عكسية.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى الحادى والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.