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دراسة: ارتباط الهلوسة بتغيرات فى هيكل المخ

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دراسة: ارتباط الهلوسة بتغيرات فى هيكل المخ دراسة: ارتباط الهلوسة بتغيرات فى هيكل المخ
أظهرت دراسة طبية أن مرضى الفصام الذين يعانون من أعراض الهلاوس، من المرجح أن تكون إصابتهم نتيجة الفروق البنيوية فى المنطقة الرئيسية من المخ مع الأفراد الأصحاء.

فقد قام الباحثون بعقد مقارنة بين صور أشعة التقطت لخلايا المخ بين عدد من مرضى الفصام يعانون من الهلاوس ومقارنتها بالأصحاء، خاصة فى المنطقة التى يبدو أن تترافق مع الأعراض الرئيسية للاضطراب.

ووجدت الدراسة أن انخفاض النشاط فى الجزء الأمامى من المخ مرتبط بزيادة خطر الهلوسة بين مرضى الفصام.
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