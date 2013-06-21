وزير الأوقاف يفتتح اليوم مجمعا إسلاميا فى مركز المنشاة بسوهاج

يفتتح اليوم الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف مجمعا إسلاميا خيريا ومسجدا بقرية أولاد على بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وقال وزير الأوقاف والذى يزور محافظة سوهاج حاليا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه بعد الانتهاء من افتتاح المجمع سيلتقى بعض الأئمة والمشايخ بعد خطبة الجمعة لبحث مشاكلهم والعمل على حلها.

وأضاف الوزير أن الهدف من لقائه بالأئمة تأتى فى إطار الدعوة إلى الله من خلال زيارة المحافظات وأنه يهدف إلى عقد لقاءات تنظيمية معهم لبحث أحوالهم ومشاكلهم والعمل على حلها.

وأكد الوزير أنه عقد لقاءات فى بعض المحافظات منها الإسماعيلية والشرقية والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط، وذلك بهدف الاستثمار فى هذه المحافظات وأيضا كانت تهدف زيارته إلى تنظيم قوافل دعوية فى المحافظات وتنموية لتوفير فرص عمل لأبناء الشعب.