شكري يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع السيدة “كيونج وون نا” رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوريK ,`g; في مستهل اليوم الثاني للزيارة التي يقوم بها لكوريا الجنوبية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن شكري بحث في اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الكورية، والتي تشهد الذكرى العشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على دفع وتطوير العلاقات الثنائية في مجالاتها المختلفة، بما في ذلك تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين بعد الانتخابات البرلمانية المصرية التي أوشكت علي الانتهاء.

وذكر أبو زيد ان الوزير شكري أعرب عن تطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة كوريا الجنوبية فى المستقبل القريب لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والاستفادة من خبرات كوريا فى مجالات التنمية ونقل التكنولوجيا، خاصة تلك التى حققت فيها كوريا إنجازات غير مسبوقة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسؤولة الكورية أعربت عن سعادتها بالتنامي المستمر في العلاقات بين البلدين والتي ستتوج بزيارة الرئيس السيسي، وقدمت التهنئة بنجاح سير الانتخابات البرلمانية في مصر وقرب استكمال خارطة الطريق. واستعرض شكري خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والدور المصري في الجهود الدولية لمكافحة الارهاب، كما قدمت كيونج تقييماً للوضع في شرق أسيا والعلاقات بين الكوريتين.