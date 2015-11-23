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المفرقعات تتسلم لجان العاصمة لاستكمال التمشيط قبل بدء ثانى أيام التصويت

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المفرقعات تتسلم لجان العاصمة لاستكمال التمشيط قبل بدء ثانى أيام التصويت المفرقعات تتسلم لجان العاصمة لاستكمال التمشيط قبل بدء ثانى أيام التصويت
أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة لمفرقعات القاهرة، أن ضباط الإدارة تسلموا كافة اللجان الإنتخابية البالغ عددها 819 لجنة ليتم عمليات تمشيط وفحص اللجان فى اليوم الثانى لعمليات التصويت فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، على أن تكون عمليات الفحص بداخل اللجان أو الحوش مقر اللجنة الانتخابى لها والمناطق المحيطة بها تحسبا لوجود أى أجسام غريبة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تفتيش كافة السيارات المتواجدة بمحيط اللجان الانتخابية لإجراء عمليات الفحص مع إزالة كافة السيارات المتروكة والمتواجدة بحرم اللجان بالتنسيق مع رجال المرور، مؤكدا أنه سيتم عمليات مرور بشكل دورى على كافة اللجان لتعقيمها أولا بأول .
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