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بدء فتح اللجان لاستقبال الناخبين بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

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بدء فتح اللجان لاستقبال الناخبين بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بدء فتح اللجان لاستقبال الناخبين بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

انتخابات – أرشيفية

بدأت اللجان الانتخابية، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين، في اليوم الثاني، لعملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، للجولة الأولى بالمرحلة الثانية والأخيرة، والتي تجرى في 13 محافظة وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بهذه المحافظات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.

وبدأت أمس الأحد، المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، لاستكمال اختيار نواب البرلمان، بعد أن تمت المرحلة الأولى في 14 محافظة.

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