بتلبس عدسات؟.. تعرف على شروط محلول تنظيفها

يستخدم الكثيرون العدسات اللاصقة سواء بغرض طبى كعدسات تصحيح الإبصار وتعديل النظر، أو تلك الملونة المستخدمة لغرض الزينة، وفى كثير من الحالات لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بالنظارات الطبية، لذا يجب العناية التامة بها.

وعن محلول العدسات اللاصقة، والذى يستخدم فى تنظيفها والتخلص من الشوائب العالقة بها، فيوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء أنه محلول يستخدم لوقاية العين من الالتهابات والاحمرار وأعراض التلوث التى تصيبها جراء ارتداء العدسات.

وذكر د.مروان خصائص المحلول الخاص بتنظيف العدسات، والذى يجب أن نهتم بنوعيته، نظرا لانتشار الكثير من الأنواع الرديئة بالأسواق، لذا فيجب أولا أن يكون محلولا غير زهيد السعر، له فاعلية قوية على تنظيف العدسات، ويجب أن يوافق على نوعه طبيب عيون مختص، كذا صلاحيته سارية وحديثة لتفادى سوء التخزين فى الصيدليات، ويجب أن يكون صافيا كالمياه لا تشوبه شوائب، وإذا تغير لونه أو تراكمت به الشوائب يجب التخلص منه، كما يحظر استخدامه كقطرة للعيون كما يفعل البعض بإفراط، والحرص على أن يكون نوعا جيدا ومعروف الهوية.

>