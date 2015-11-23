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الجيش الإسرائيلى: سقوط صاروخ جنوب إسرائيل تم إطلاقه من غزة

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الجيش الإسرائيلى: سقوط صاروخ جنوب إسرائيل تم إطلاقه من غزة الجيش الإسرائيلى: سقوط صاروخ جنوب إسرائيل تم إطلاقه من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان ان صاروخا أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة سقط صباح اليوم الاثنين فى حقل فى جنوب اسرائيل بدون أن يسبب إصابات..

وقالت ناطقة باسم الجيش لوكالة فرانس برس انه لم يتم اطلاق صفارات الانذار لان الصاروخ شوهد فى طريقه إلى منطقة غير مأهولة بالسكان. واضافت "لم ترد معلومات عن اى اصابات".

وتحمل اسرائيل باستمرار حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التى تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية اطلاق هذه الصواريخ مع ان متطرفين اكدوا ارتباطهم بتنظيم داعش تبنوا مؤخرا عمليات من هذا النوع.
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