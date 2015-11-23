طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات الحوثية بصنعاء

>قصفت طائرات دول التحالف العربى الليلة الماضية مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثيين وصالح فى محافظة صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت تعزيزات للميليشيات فى منطقة كنم ببنى ظبيان بمديرية خولان جنوب شرقى العاصمة المجاورة لمحافظة مأرب شرقى اليمن، ومنطقة ضلاع همدان التى تتبع مديرية همدان شمالى العاصمة وجنوب محافظة عمران المجاورة لصنعاء والتى يسيطر عليها الحوثيون.

يذكر ان اشتباكات كانت قد وقعت بين قبائل بنى ظبيان وميليشيات الحوثيين الذين حاولوا شق طريق بديل للوصول إلى مديرية صرواح فى مأرب لفك الحصار عن قواتهم هناك.

ونقل موقع "يمن برس" عن مصدر قبلى أن عناصر الحوثيين أرسلت طاقمين عسكريين لنقل جثث القتلى والجرحى ضحايا القصف، فيما وصلت تعزيزات قبلية من بنى ظبيان وخولان المجاورتين لمأرب إلى حدود التماس بين صنعاء ومأرب لدعم المقاومة الشعبية ومقاتلى القبائل الذين تصدوا لتحركات الحوثيين.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين القبائل والسلطة المحلية والتحالف العربى لدعم القبائل التى تعهدت بردع الانقلابيين وعدم السماح لهم بتحويل أراضيهم إلى منطلق لعمليات الهجوم على الجيش الوطنى والمقاومة وقوات التحالف فى مأرب.