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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بمصرف فى البحيرة

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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بمصرف فى البحيرة إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بمصرف فى البحيرة
استقبل مستشفى دمنهور العام 6 أشخاص مصابون فى حادث انقلاب سيارة بمصرف بطريق قرية قرطسا "فرعى" دائرة مركز دمنهور.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6248 ب ص أ "نقل" محملة بالعمالة الزراعية، قيادة محمود رضا عبد العزيز 25 سنة سائق، بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة من بين يديه، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها بمصرف مجاور للطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائدها و5 من مستقليها بكسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج وتحرر المحضر 28840 /2015 جنح المركز.
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