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القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بشبراخيت البحيرة

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القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بشبراخيت البحيرة القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بشبراخيت البحيرة
ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على 7 أشخاص قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمركز شبراخيت.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت مفادها قيام كل من "ر.ا.ع" 55 سنة بالمعاش "هارب"، "ا.ح.ا" 51 سنة إستورجى، و"ى.م.ى" 20 عاطل، "ى.ج.م" 24 سنة عاطل، "م.ج.م" 27 سنة عامل، "م.ا.ج" 18 سنة عامل، "م.م.ع" 23 سنة عامل "ر.م.م" 23 سنة عامل بالتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

بتقنيين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين عدا الأول أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه ووجدت حفرتين دائريتين الشكل قطر كل منها 2 متر بعمق 3 أمتار وبحوزتهم معدات الحفر "حجارى – فأس – 2 كوريك – 2 مطرقة - 2 ساقية حديد - 2 بكر حديد".

بمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 6056/2015 إدارى المركز.

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مصر 365