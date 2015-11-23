أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير مرور القاهرة: رفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية

Google+ Print
مدير مرور القاهرة: رفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية مدير مرور القاهرة: رفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية
قال اللواء علاء الديجوى مدير مرور القاهرة إن هناك عمليات تأمين للمقار الانتخابية الموزعة على الأقسام الشرطية بالمحافظة، خلال ثانى أيام التصويت فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية مع تعزيز انتشار رجال المرور بالطرق المؤدية للمقار الانتخابية لتسهيل وصول الناخبين.

وأضاف مدير المرور لليوم السابع أن هناك تواجدا مكثفا لرجال المرور للعمل على إيجاد حلول مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى أماكن الاقتراع والتصويت مع وضع صدادات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية لإيجاد حرم أمان أمام الناخبين.

وأوضح اللواء الديجوى أنه يتم فحص السيارات المتواجدة بمحيط اللجان ورفع أى سيارات متروكة من الطرق بأوناش بمختلف شوارع وميادين القاهرة وخاصة بمحيط المقار الانتخابية، فضلاً عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والاستعانة بالخدمات الفنية للمرور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365