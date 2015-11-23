مدير مرور القاهرة: رفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية

قال اللواء علاء الديجوى مدير مرور القاهرة إن هناك عمليات تأمين للمقار الانتخابية الموزعة على الأقسام الشرطية بالمحافظة، خلال ثانى أيام التصويت فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية مع تعزيز انتشار رجال المرور بالطرق المؤدية للمقار الانتخابية لتسهيل وصول الناخبين.

وأضاف مدير المرور لليوم السابع أن هناك تواجدا مكثفا لرجال المرور للعمل على إيجاد حلول مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى أماكن الاقتراع والتصويت مع وضع صدادات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية لإيجاد حرم أمان أمام الناخبين.

وأوضح اللواء الديجوى أنه يتم فحص السيارات المتواجدة بمحيط اللجان ورفع أى سيارات متروكة من الطرق بأوناش بمختلف شوارع وميادين القاهرة وخاصة بمحيط المقار الانتخابية، فضلاً عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والاستعانة بالخدمات الفنية للمرور.