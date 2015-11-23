القابضة للنقل البحرى والبرى تنظم رحلات لعمالها إلى شرم الشيح دعما للسياحة

أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أن ستنظم رحلات للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة إلى شرم الشيخ دعما للسياحة، لافتا إلى أن الرحلات التى تنظمها اللجان النقابية بهذه الشركات المنتشرة على مستوى الجمهورية ستتوجه إلى شرم الشيخ.

وأضاف اللواء يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أتوبيسات الشركة تنقل هؤلاء العاملين بأسعار مخفضة إلى شرم الشيخ كدعم لقطاع السياحة، مؤكدا أن جميع خطوط "السوبر جيت" التابعة للشركة مستمرة فى العمل بانتظام إلى شرم الشيخ.

النقل البرى:استمرار تشغيل "السوبرجيت" بانتظام لشرم الشيخ مهما بلغ عدد الركاب