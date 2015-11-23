سعد الدين الهلالى مدافعاً عن "ابن تيمية": له فتاوى تنويرية تحمى المرأة

دافع الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، عن "ابن تيمية"، وقال إن دوره فى قضايا المرأة "تنويرى"، بعيدا عن فتاواه الظلامية التكفيرية والزندقة، موضحاً أنه أفتى بخمس فتاوى تحمى المرأة والأسرة من اللفظ المتهور والمسمى بـ"الطلاق"، أولها أنه قال إن الحلف به لا يعتد به ويكفر عنه حال الحنث به لعدم ضياع الأسرة، كما أن الطلاق بلفظ ثلاثة خالف فيها المذاهب الأربعة أيضاً وقال تحسب واحدة على خلاف ما اعتبرته المذاهب الفقهيه أنه ثلاث طلقات.

وأضاف "الهلالى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى عبر فضائية "دريم"، :"أفتى أيضاً بأن الطلاق المعلق يمين يكفر عنه ولا يقع، والطلاق البدعى هو الطلاق حال الحيض قال عنه أيضاً لا يحسب رغم أن جمهور العلماء قالوا بوقوعه، والخامسة قال فيها لا طلاق فى الغضب حديث رواه الإمام بن حنبل عن السيدة عائشة "لا طلاق فى إغلاق".

وأشار "الهلالى"، إلى أنه عندما أفتى ابن تيمية بذلك عارضه مئات العلماء ومات مغضوبا عليه، وتابع:"اليوم وبعد كل هذا الوقت الذى مر على وفاته ترفع المؤسسات الدينية الكبرى فتاواه"، متسائلا:"من يأتى بحق ابن تيمية الذى مات وهو مغضوبا عليه".