لمريض السكر.. تعرف على أهمية تحليل الزلال لحمايتك من الفشل الكلوى

الفشل الكلوى

أهمية تحليل الزلال لمرضى السكر

الفشل الكلوى أحد الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل تلوث مياه الشرب والطعام، كما يعتبر أحد مضاعفات مرض السكر فى حالة عدم ضبط مستوى السكر فى الجسم.>وحول ذلك يقول دكتور أمين رشدى، أستاذ الباطنة والكلى بقصر العينى، إن الفشل الكلوى عبارة عن فشل الكلى فى القيام بوظائفها بالجسم نتيجة أسباب وعوامل متعددة، منها على سبيل المثال تلوث المياه وارتفاع مستوى السكر وغيرها من الأسباب الأخرى.>واستكمل د. أمين قائلا "يجب على مرضى السكر الاهتمام بإجراء بعض الفحوصات الضرورية، للاطمئنان على صحة الكليتين مثل تحليل زلال البول، نظرا لأن ارتفاع نسبة الزلال بالبول عن المعدل الطبيعى يعطى مؤشرا بأن مريض السكر معرض للإصابة بالفشل الكلوى.

وتابع د.أمين قائلا: "تزيد فرص إصابة مريض السكر بالفشل الكلوى بعد مرور خمس أو عشر سنوات من إصابته بمرض السكر".

نصائح ضرورية لمرضى السكر

>لذلك ينصح د.أمين بضرورة التزام مرضى السكر بضبط مستوى السكر فى الجسم، لتفادى التعرض للإصابة بمضاعفات مرض السكر.