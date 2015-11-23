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التحالف الجمهورى:رصدنا 38انتهاكاً بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات

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التحالف الجمهورى:رصدنا 38انتهاكاً بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات التحالف الجمهورى:رصدنا 38انتهاكاً بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات
قالت المستشارة تهانى الجبالى مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن تم رصد 38 انتهاكاً فى أغلب محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. لافتة إلى أنها ستتقدم بهذه الانتهاك ببلاغات موثقة إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وأوضحت مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة خلال التصويت مؤكدة أن التحالف حقق وجود ونجاح ملموس هناك خاصة فى دول أوروبا.

وأكدت "الجبالى" أن استخدام المال السياسي ظهر بشكل "فج" فى اليوم الأول من التصويت ضد قائمة التحالف الجمهورى، لافتة إلى أن التحالف لم يعلن دعم أحد فى انتخابات الفردى و"بالرغم من ذلك عدد كبير من المرشحين دعموا قائمتنا".

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