عمدة "الضبعة" يطالب بتشكيل لجان من مطروح للسفر لروسيا لتقديم واجب العزاء

طالب عطية مترى عمدة منطقة الضبعة الحكومة بتشكيل لجنة من مشايخ و عمد مطروح كممثلين عن أهالى الضبعة للسفر لروسيا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الطائرة المنكوبة بشرم الشيخ و دعوتهم لزيارة و الاستمتاع بجمال محافظة مرسى مطروح.

وأضاف "مترى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عمد و مشايخ مطروح هدفهم من هذه الزيارة أن يقدموا الشكر لروسيا على وقوفها بجانب مصر و التعاون معها لتنفيذ برنامجها النووى للاستخدامات السلمية.

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