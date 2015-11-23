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عمدة "الضبعة" يطالب بتشكيل لجان من مطروح للسفر لروسيا لتقديم واجب العزاء

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عمدة "الضبعة" يطالب بتشكيل لجان من مطروح للسفر لروسيا لتقديم واجب العزاء عمدة "الضبعة" يطالب بتشكيل لجان من مطروح للسفر لروسيا لتقديم واجب العزاء
طالب عطية مترى عمدة منطقة الضبعة بتشكيل لجنة من مشايخ و عمد مطروح كممثلين عن أهالى الضبعة للسفر لروسيا لتقديم واجب العزاء في ضحايا الطائرة المنكوبة بشرم الشيخ و دعوتهم لزيارة و الاستمتاع بجمال محافظة مرسى مطروح.

وأضاف "مترى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عمد و مشايخ مطروح هدفهم من هذه الزيارة أن يقدموا الشكر لروسيا على وقوفها بجانب و التعاون معها لتنفيذ برنامجها النووى للاستخدامات السلمية.
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