سفير مصر بفرنسا: 1140 مصريا صوتوا بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

أعلن السفير المصرى بفرنسا السفير إيهاب بدوى نتائج عملية فرز الأصوات للناخبين المصريين المقيمين بفرنسا والمشاركين فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التى جرت على مدى يومين بمقرى السفارة بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا.

وقال السفير إيهاب بدوى رئيس اللجنة الانتخابية بباريس - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إجمالى عدد الناخبين فى لجنتى باريس ومارسيليا على مدار يومى الانتخابات قد بلغ 1140 صوتا (1107 صوتا صحيحا و33 صوتا باطلا).

وتوجه السفير إيهاب بدوى بالشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية بالسفارة بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا لما بذلوه من جهد لضمان حسن سير العملية الانتخابية، كما وجه الشكر للجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس لما وفرته من إمكانيات فنية ولوجيستية لإتمام تصويت المصريين فى الخارج بنجاح.