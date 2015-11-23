أصالة لشيرين عبد الوهاب: اياك وأن تغيرك الإنتقادات

منذ انطلاقة برنامج "ذا فويس" والإنتقادات تلاحق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، بسبب تصرفاتها العفوية والبسيطة، التي تخرج في بعض الأحيان عن الحدود، حسب رأي البعض.

وأكثر موقف أثار غضب المشاهدين هو قيام شيرين في إحدى الحلقات بخلع حذائها والكبس على "الـbuzz " للتعبير عن إعجابها بمشترك لفتها صوته وإحساسه.

وبهذه المناسبة، عبرت الفنانة السورية أصالة عن مدى حبها وإعجابها ببساطة شيرين،وأكثر موقف أثار غضب المشاهدين هو قيام شيرين، مرة أخرى، بخلع حذائها ووضعه على أذنها على أنه هاتف، للتعبير عن إعجابها بأحد المشتركين.حيث نشرت فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه شيرين، وهي تلاطف جمهورها، وعلقت عليه قائلة: "شيرين متعة في هذه الحياة، وأتمنى من ربي ألا تغيرها انتقادات سخيفة مدَّعية مملة، وتبقى هكذا بسيطة ظريفة موهوبة صادقة".



وأضافت: "وأنا أحبها جداً جداً جداً، وأستمتع بوجودها في العالم الذي أحيا به".