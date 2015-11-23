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ايرادات فيلم سلمان خان تتجاوز التوقعات

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الإثنين 23-11-2015 01:20

يحتفل النجمان سلمان خان وسونام كابور بتحقيق نجاح باهر في ايرادات فيلمهما الجديد " Prem Ratan Dhan Payo" التي تجاوزت التوقعات في أيام عرضه الأول على شاشات السينما الهندية.

والملفت أن الفيلم تجاوز أيضاً افتتاحية العمل العبقري" Bajrangi Bhaijaan" لسلمان خان أيضاً، والذي ضرب الشاشات في وقت سابق من هذا العام.

ففي خلال 174 دقيقة وهي مدة عرض فيلم "Prem Ratan Dhan Payo" أبدع النجم سلمان خان الى جانب سونام كابور التي تصغره بـ 20 سنة.

يذكر ان النجمان سلمان خان وسونام كابور احتفلا مؤخراً بعيد Diwali على طريقتهما وسط المعجبين.

 

 

 

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